Le partite di oggi 23 febbraio 2019: Serie A e Serie B in primo piano

Elenco delle partite previste per sabato 23 febbraio, in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga.

SIVIGLIA – E’ un grande sabato quello che ci attende a cominciare dalla Serie A che offre due anticipi: alle ore 15 Torino-Atalanta con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio col Napoli mentre gli orobici hanno perso in casa col Milan. Alle ore 20.30 Frosinone-Roma con i ciociari che sono reduci dalla sconfitta con la Juventus mentre i capitolini hanno battuto il Bologna. Tante sfide in Serie B: alle 15 impegni casalinghi per Brescia e Pescara con la capolista che giocherà contro il Crotone mentre gli abruzzesi se la vedranno contro il Padova. Il Lecce sarà di scena a Cittadella mentre Cremonese e Perugia giocheranno tra le mura amiche contro Ascoli e Cosenza. A chiudere il programma delle 15 Carpi-Spezia mentre alle 18 spicca Foggia-Benevento. In Premier League in campo solo il Tottenham che giocherà in casa del Burnley mentre il Liga occhi puntati a Siviglia dove il Barcellona se la vedrà contro la compagine andalusa, che ha appena eliminato la Lazio in Europa League. In Bundesliga impegno casalingo per il Bayern Monaco che giocherà contro l’Herta Berlino mentre in Ligue 1 il PSG giocherà tra le mura amiche contro il Nimes.

FRANCIA: Ligue 1

17:00 Paris SG-Nimes

20:00

Amiens-Nizza

Guingamp-Angers

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Bayern-Hertha

Friburgo-Augusta

Magonza-Schalke

Monchengladbach-Wolfsburg

18:30 Dusseldorf-Norimberga

INGHILTERRA: Premier League

13:30 Burnley-Tottenham

16:00

Bournemouth-Wolves

Newcastle-Huddersfield

18:30 Leicester-Crystal Palace

ITALIA: Serie A

15:00 Torino-Atalanta [Cronaca Diretta]

20:30 Frosinone-Roma [Cronaca Diretta]

ITALIA: Serie B

15:00

Brescia-Crotone

Carpi-Spezia

Cittadella-Lecce

Cremonese-Ascoli

Perugia-Cosenza

Pescara-Padova [Cronaca Diretta]

18:00 Foggia-Benevento [Cronaca Diretta]

OLANDA: Eredivisie

18:30 Utrecht-Excelsior

19:45

Sittard-Heerenveen

Zwolle-Graafschap

20:45 Breda-Groningen

SPAGNA: LaLiga

13:00 Getafe-Vallecano

16:15 Siviglia-Barcellona

18:30 Alaves-Celta Vigo

20:45 Ath. Bilbao-Eibar

INGHILTERRA: Championship

16:00

Birmingham-Blackburn

Brentford-Hull

Leeds-Bolton

Middlesbrough-QPR

Millwall-Preston

Norwich-Bristol City

Reading-Rotherham

Sheffield Wed-Swansea

Stoke-Aston Villa

Wigan-Ipswich

18:30 West Brom-Sheffield Utd

ITALIA: Serie C – Gruppo A

16:30 Gozzano-Alessandria

ITALIA: Serie C – Gruppo B

14:30

Gubbio-FeralpiSalò

Südtirol-Rimini

Triestina-Renate

16:30

Fermana-Pordenone

Monza-AJ Fano

18:30 Ravenna-Teramo

20:30

AlbinoLeffe-Giana Erminio

Imolese-Vis Pesaro

Sambenedettese-Ternana

Virtus Verona-L.R. Vicenza

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30 Feirense-Moreirense

19:00 Portimonense-Aves

21:30 Setubal-Guimaraes

SPAGNA: LaLiga2

16:00 Albacete-R. Oviedo

18:00 Gimnastic-Cadice

20:00 Alcorcon-Las Palmas

20:30 Osasuna-Saragozza

TURCHIA: Super Lig

11:30 Sivasspor-Antalyaspor

14:00 Alanyaspor-Kasimpasa

17:00 Basaksehir-Bursaspor