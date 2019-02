Si giocano due anticipi in Serie A e un ricco programma in B. I principali campionati europei e il calcio sudamericano

Sabato 23 febbraio che si apre con la Superliga argentina. Vince il Banfield in trasferta 1-0 contro il Colon mentre Lanus a domicilio supera 2-0 il Rosario. Nel Campeonato Carioca la Fluminense passa in casa del Bangu mentre in mattinata si sono giocati due match nell’A-League australiana: Sydney passa 1-0 contro il Wellington Phoenix fuori casa mentre pareggio 1-1 tra Melbourne Victory e Melbourne City. In Super Lig turca Antalyaspor supera 1-2 Sivasspor mentre nel campionato Primavera 1 successi esterni per Cagliari, 1-0 sull’Atalanta e Empoli, 2-1 sul Sassuolo. Sguardo alle partite che si dovranno ancora disputare e in primo piano LaLiga con Siviglia – Barcellona mentre in Italia per il Campionato di Serie A si parte con Torino – Atalanta alle 15 mentre in serata c’è Frosinone – Roma. Queste due partite assieme alle selezioni di B, Pescara – Padova e Foggia – Benevento si potranno seguire anche con il supporto della webcronaca in tempo reale. Di seguito il programma completo dei risultati della giornata odierna aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

