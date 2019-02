Empoli – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

EMPOLI – Domenica 17 febbraio alle ore 15 andrà in scena Empoli – Sassuolo, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine toscana che viene dalla sconfitta in casa della Lazio ed in classifica occupa il diciottesimo posto, in coabitazione col Bologna, con 18 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione emiliana che è reduce dal k.o. casalingo contro la Juventus ma in classifica occupa l’undicesima posizione con 30 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 17 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli, Silvestre e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Traorè e Krunic mezze ali mentre sulle corsie esterne Di Lorenzo e Pasqual. In attacco tandem offensivo formato da Farias e Caputo.

QUI SASSUOLO – La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Consigli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lirola e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Magnani e Peluso. A centrocampo Sensi in cabina di regia con Locatelli e Duncan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Berardi, Babacar e Djuricic.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Empoli – Sassuolo, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Sassuolo

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Castellani

Statistiche e precedenti

Empoli e Sassuolo si sono incontrate 17 volte nella loro storia: 4 vittorie toscane, 3 pareggi e 10 trionfi emiliani. Considerando solo le gare giocate in Toscana, il bilancio è di 3 successi per parte.