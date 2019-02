Genoa – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 17 febbraio alle ore 15 andrà in scena Genoa – Lazio, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine padrona di casa che viene dal buon pareggio in casa del Bologna ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 25 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i capitolini che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Siviglia in Europa League. In campionato, invece, i bianco-celesti sono reduci dal successo contro l’Empoli ed in classifica occupano il quinto posto, insieme ad Atalanta e Roma, con 38 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 17 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – La formazione ligure dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi e Criscito sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romero e Zukanovic. A centrocampo Lerager in cabina di regia con Bessa e Radovanovic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Lazovic, Sanabria e Kouamè.

QUI LAZIO – Qualche problema per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Cataldi e Berisha mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Romulo. In attacco Correa alle spalle del rientrante Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 252). Sarà inoltre possibile vedere la gara in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Genoa – Lazio

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Lerager, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Cataldi, Lucas Leiva, Berisha, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris