Serie A, Genoa – Lazio: le formazioni ufficiali

GENOVA – Dalle ore 15 si affrontano Genoa e Lazio per la 24ma giornata di campionato. In palio punti preziosi per la squadra di casa che pur avendo una posizione tranquilla vuole mantenere il divario dalle zone calde invariato mentre i biancocelesti cercano di tenere il passo di Roma e Atalanta nella lotta per un posto in Champions League e con il Milan a +4 dopo il colpo esterno proprio contro i nerazzurri di Gasperini.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Lazio

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouame. A disposizione: Marchetti, Jandrei, Gunter, Pezzella, Bessa, Pereira, Lakicevic, Veloso, Pandev, Dalmonte. Allenatore: Cesare Prandelli.

LAZIO (3-5-2):Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Kalaj, Jordao, Leiva, Neto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

STADIO: Luigi Ferraris

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA