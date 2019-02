Serie A, SPAL-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di SPAL-Fiorentina: incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30.

FERRARA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo SPAL e Fiorentina nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la SPAL con Petagna ed Antenucci a comporre il tandem offensivo mentre la Fiorentina risponde col 4-3-3 con Gerson, Muriel e Chiesa a formare il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Fiorentina

SPAL (4-4-2): Viviano; Fares, Felipe, Cionek, Bonifazi, Kurtic, Valoti, Valdifiori, Lazzari, Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. Allenatore: Pioli