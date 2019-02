Lazio – Siviglia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Siviglia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League, fischio d’inizio alle ore 18.55

ROMA – Giovedì 14 febbraio alle ore 18.55 andrà in scena Lazio – Siviglia, incontro valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dal successo casalingo contro l’Empoli ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme ad Atalanta e Roma, con 38 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine andalusa che è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Eibar ed in classifica occupa il quarto posto con 37 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 14 febbraio alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18:55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra col classico 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Parolo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Caicedo.

QUI SIVIGLIA – La formazione spagnola dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Vaclik in porta, reparto arretrato formato da Carrico, Kjaer e Wober. A centrocampo Mesa e Banega in cabina di regia con Navas ed Escudero sulle corsie esterne mentre davanti Vazquez a supporto del tandem offensivo composto da Ben Yedder e Andrè Silva.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite, 384 del digitale terrestre). Inoltre per gli abbonati sarà disponibile la visione con l’app di Sky go.

Le probabili formazioni di Lazio – Siviglia

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo Allenatore: Inzaghi

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Carrico, Kjaer, Wober; Navas, Banega, Mesa, Escudero; Vazquez; Ben Yedder, Andrè Silva Allenatore: Machin

STADIO: Olimpico di Roma