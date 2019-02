Europa League, Lazio-Siviglia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio-Siviglia: incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55.

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Lazio e Siviglia nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Lazio tandem offensivo composto da Correa e Caicedo mentre nel Siviglia Andrè Silva e Ben Yedder a formare la coppia d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Siviglia

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Banega, Vazquez, Escudero; Andrè Silva, Ben Yedder.