Europa League, Rapid Vienna – Inter: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali del match Rapid Vienna – Inter valevole per i sedicesimi di UEFA Europa League: calcio d’inizio alle ore 18:55.

VIENNA – Alle ore 18:55 avrà inizio il match tra Rapid Vienna ed Inter valevole per i sedicesimi di UEFA Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni, Spalletti rinuncia a tre uomini chiave della rosa nerazzurra come Skriniar, Brozovic ed Icardi. I primi due sono squalificati, mentre l’ormai ex capitano dell’Inter ha rifiutato la convocazione dopo il caso esploso ieri mattina. In difesa ci sarà Miranda accanto a De Vrij, a centrocampo spazio a Vecino e Borja Valero con Nainggolan più avanzato, a supporto di Lautaro Martinez.

Le formazioni ufficiali

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Thurnwald, Ljubicic, Ivan; Berisha. ALLENATORE: Kühbauer.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. ALLENATORE: Spalletti.

Stadio: Allianz Stadion