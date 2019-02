La Juve riceve il Frosinone prima della sfida contro l’Atletico, il Milan va a Bergamo. I probabili undici di questo turno di campionato

TORINO – Sarà Juventus – Frosinone di venerdì alle 20.30 a dare il via alla 24a giornata. Sabato alle 20.30 scenderanno in campo a Bergamo Atalanta e Milan, mentre Roma – Bologna chiuderà il turno domenica alle 20.30. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 24° giornata

JUVENTUS – FROSINONE

Ronaldo potrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio al tridente formato da Dybala, Mandzukic e Bernanrdeschi. Pjanic potrebbe lasciare spazio a Bentancur e Emre Can. Nel Frosinone in attacco ci saranno Ciano e Ciofani con Pinamonti e Trotta pronti a subentrare.

CAGLIARI – PARMA

4-3-1-2 per il Cagliari con Barella che si schiererà alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Nel Parma il tridente sarà formato da Gervinho, Inglese e Biabiany. A centrocampo spazio ancora a Kucka.

ATALANTA – MILAN

L’unico dubbio per Gasperini è scegliere chi tra Djimsiti e Mancini scenderà in campo al centro della difesa. Per il resto il modulo è il solito, con il tredente offensivo formato da Gomez, Ilicic e Zapata. Nel Milan il centrocampo sarà formato da Kessie, Bakayoiko e Paquetà, mentre in attacco ai lati di Piatek ci saranno Suso e Calhanoglu.

SPAL – FIORENTINA

Nella Spal Valdifiori è favorito su Murgia, mentre in attacco ci saranno Petagna e Antenucci. Nei viola solito tridente in attacco con Chiesa, Muriel e Simeone. A centrocampo Gerson dovrebbe essere preferito a Fernandes.

UDINESE – CHIEVO

Ancora panchina per Lasagna al quale è stato favorito Okaka per far coppia con Pussetto. De Paul sarà schierato sulla mediana. Nel Chievo i riferimenti offensivi saranno Stepinski e Djordjevic con Giaccherini alle loro spalle

GENOA – LAZIO

4-2-3-1 per il Genoa che si schiererà con Lazovic, Bessa e Kouamè alle spalle di Sanabria. Nella lazio non ci sarà presumibilmente Immobile e per questo giocherà Caicedo con Correa. Sulla destra Romulo è favorito su Marusic.

EMPOLI – SASSUOLO

L’Empoli scenderà in campo con il 3-5-2 con Farias e Caputo in attacco. Nel Sassuolo Babacar sarà la punta centrale con Berardi e Djuricic ai lati. A centrocampo ci saranno Sensi, Locatelli e Berardi.

INTER – SAMPDORIA

Grossi dubbi in casa Inter per il caso Icardi, nel caso in cui l’ex capitano non dovesse scendere in campo ci sarà Lautaro Martinez con Politano e Perisic ai lati. Nella Samp la coppia d’attacco sarà formata da Gabbiadini e Quagliarella con Ramirez sulla trequarti.

NAPOLI – TORINO

Meret sarà il titolare tra i pali mentre a centrocampo ci saranno Allan e Fabian Ruiz con Callejon e Zielinski sulle fasce. In attacco ci sarà il tandem composto da Milik e Insigne. Nel Torino al fianco di Belottti ci sarà Zaza, mentre le ali a centrocampo saranno De Silvestri e Ansaldi

ROMA – BOLOGNA

Nella Roma rientrerà Olsen, terzino a destra ci sarà Santon, mentre Florenzi si sposterà sulla trequarti. Il Bologna si presenterà con il 4-2-3-1 con Santander unica punta e Sansone con Soriano ed Edera alle sue spalle.