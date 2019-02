Lazio-Siviglia 0-1, il tabellino: decisivo Ben Yedder

Il tabellino di Lazio-Siviglia 0-1 il risultato finale, decisiva la rete di Ben Yedder nel primo tempo per il successo della formazione andalusa.

ROMA – Nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League il Siviglia espugna l’Olimpico battendo la Lazio 1-0. Vittoria meritata per la formazione andalusa che trova il gol vittoria nel primo tempo grazie alla zampata di Ben Yedder. Ritorno in programma mercoledì 20 febbraio con Inzaghi che dovrà valutare le condizioni di Luis Alberto, Parolo e Bastos che sono usciti anzitempo per problemi muscolari.

Lazio-Siviglia 0-1: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (57′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (46′ Cataldi), Leiva, Luis Alberto (44′ Durmisi), Lulic; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia (83′ Amadou), Banega, Vazquez, Escudero (75′ Promes); Andrè Silva, Ben Yedder (71′ Munir). Allenatore: Machin

RETI: 22′ Ben Yedder (S)



AMMONIZIONI: Radu, Correa, Acerbi (L), Banega, Mercado (S)



ESPULSIONI:



RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo



STADIO: Olimpico