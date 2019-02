Rapid Vienna – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Rapid Vienna – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

VIENNA – Giovedì 14 febbraio alle ore 18.55 andrà in scena Rapid Vienna – Inter, match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la compagine austriaca che in campionato occupa l’ottava posizione con 20 punti e ha chiuso il girone G di Europa League a quota 10 punti alle spalle del Villarreal per differenza reti. Dall’altra parte c’è la formazione nerazzurra che, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto in casa del Parma ed in classifica occupa la terza posizione con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 14 febbraio alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18:55 la webcronaca in tempo reale.

La presentazione del match

QUI RAPID VIENNA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Strebinger in porta, pacchetto difensivo composto da Muldur e Potzmann sulle corsie esterne mentre nel mezzo Barac e Sonnleitner. A centrocampo Schwab e Ljubicic in cabina di regia mentre in attacco Murg, Knasmullner e Mbombo a supporto di Alar.

QUI INTER – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Cedric e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo Miranda e De Vrij. A centrocampo Borja Valero in cabina di regia con Nainggolan e Vecino mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Lautaro, Icardi e Perisic.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match dell’Allianz Stadion, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming attraverso il servizio SkyGo.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna – Inter

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Sonnleitner, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Bolingoli-Mbombo; Alar. Allenatore: Kühbauer

INTER (4-3-3): Handanovic; Cedric Soares, Miranda, De Vrij, Asamoah; Nainggolan, Borja Valero, Vecino; Lautaro Martinez, Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti

STADIO: Allianz Stadion