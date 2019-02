Europa League, Rapid Vienna – Inter 0-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Rapid Vienna – Inter 0-1 il risultato finale, decisivo Lautaro Martinez dal dischetto.

VIENNA – Termina con il risultato di 0-1 l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Rapid Vienna ed Inter. I nerazzurri comandano per gran parte del match sul piano del gioco e si portano in vantaggio al 39esimo grazie al calcio di rigore che prima ha procurato e poi ha realizzato Lautaro Martinez, sostituto dello scontento Mauro Icardi. Ottimo risultato per la truppa di Spalletti in vista del ritorno che si terrà giovedì prossimo, il 21 febbraio, a San Siro.

Il tabellino del match

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac (64′ Knasmullner), Schwab; Thurnwald (53′ Schobesberger), Ljubicic, Ivan; Berisha (82′ Murg). ALLENATORE: Kühbauer.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Politano (78′ Candreva), Nainggolan (83′ D’Ambrosio), Perisic; Lautaro Martinez. ALLENATORE: Spalletti.

Reti: 39′ Lautaro (I)

Ammonizioni: Sonnleitner, Hofmann, Berisha, Potzmann (R); Lautaro, Cedric, D’Ambrosio, Candreva (I)

Recupero: 3′ pt, 4′ st.