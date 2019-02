Udinese – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

UDINE – Domenica 17 febbraio alle ore 15:00, presso la Dacia Arena di Udine, si disputerà il match tra Udinese e Chievo valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i friulani, reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Torino e che attualmente occupano il sedicesimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. Situazione decisamente più drastica per il Chievo, fanalino di coda con nove lunghezze di ritardo dalla salvezza.

Domenica 17 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Dall’infermeria arrivano brutte notizie per Nicola, che riconfermerà il 3-5-2. Ancora out Barak e Behrami, ai due si aggiungono anche De Paul ed Ekong, che nella giornata di oggi hanno svolto lavoro differenziato e sono entrambi in forte dubbio per la sfida di domenica. In porta ci sarà Musso, davanti a lui pronta la linea difensiva composta da Larsen, arretrato nei tre di difesa se non dovesse farcela Ekong, Opoku e Nuytinck. Sulle fasce pronti Ter Avest da una parte e D’Alessandro dall’altra, mentre a centrocampo Mandragora e Fofana sono sicuri di una maglia da titolare. L’altra maglia dovrebbe andare ad Ingelsson, ma De Paul vuole provare ad esserci. In attacco Pussetto a supporto di uno tra Okaka e Lasagna, col primo in vantaggio.

QUI CHIEVO – Dubbio modulo per Di Carlo, orientato verso il 4-3-1-2 ma che negli ultimi allenamenti ha provato anche il 3-5-2. Sorrentino tra i pali, mentre la difesa sarà composta da Depaoli, Bani, Rossettini e Barba con il possibile inserimento di Cesar in caso di difesa a tre. Dioussé in cabina di regia, le mezz’ali saranno Leris ed Hetemaj. Sulla trequarti inamovibile Giaccherini, in attacco spazio al tandem composto da Stepinski ed uno tra Djordjevic e Meggiorini. Rimane ai box Pellissier.

Dove vederla in TV e Streaming

Udinese – Chievo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 253) e sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go tramite computer, smartphone, console, tablet e smart tv.

Le probabili formazioni di Udinese – Chievo

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Opoku, Nuytinck; Ter Avest/Ekong, Ingelsson/De Paul, Mandragora, Fofana, D’Alessandro; Pussetto, Okaka/Lasagna. Allenatore: Nicola

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Leris/Cesar, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic/Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Stadio: Dacia Arena