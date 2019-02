Nel ricco programma della domenica in primo piano i principali campionati europei. Live le gare di Serie A e il match serale di B

Si apre con il calcio argentino e la Superliga il ricco programma di domenica 17 febbraio 2019. Pareggio tra San Martin S.J. e Indipendiente grazie alle reti di Domiguez e Osorio. Stesso risultato in Colombia tra Junior e Aguilas mentre in Paraguay sono River Plate e Libertad a dividere la posta in palio (1-1). In Nuova Zelanda colpo esterno, 2-1, del Southern United sul Tasman United; stesso punteggio tra Canterbury e Team Wellington mentre l’Auckland City supera 3-2 l’Hamilton. Nell’A-Ligue australiana 1-1 è il risultato di Sydney – Central Coast Mariners mentre nel campionato Primavera si è giocato Fiorentina – Atalanta, terminato senza reti. Le gare odierne in Europa si aprono con i lunch match tra Spal e Fiorentina come quello tra Ajax e Breda, Real Madrid e Girona, Maiorca e Lugo. Nel corso del pomeriggio e fino alla sera si svolgeranno la gran parte degli incontri in tutta Europa. In evidenza i match che seguiremo anche con il supporto della nostra webcronaca. Parliamo delle 3 gare di A delle 15 con Genoa – Lazio in evidenza, quindi alle 18 Inter – Samp con tanta curiosità intorno alla squadra di Spalletti dopo la vicenda Icardi mentre in B. I posticipi serali sempre live saranno Napoli – Torino e Spezia – Verona, quest’ultimo incontro molto importante in chiave playoff e dintorni con le due squadre a ridosso delle primissime posizioni. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

