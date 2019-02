I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A

I pronostici calcio di domenica 17 febbraio riguardano sei gare della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Spal – Fiorentina under 2,5 (ore 12.30)

La Spal, dopo la sconfitta di Bergamo, cerca punti importanti in ottica salvezza contro la Fiorentina, che sabato scorso ha fermato il Napoli: la squadra di Semplici è quattordicesima con 22 punti, quella di Pioli decima a quota 32.

Empoli – Sassuolo over 2,8 (ore 15)

L’Empoli, che proviene dalla sconfitta rimediata in casa della Lazio e si trova in piena zona rossa, cerca la vittoria contro il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus ed è undicesimo con 30 punti.

Genoa – Lazio 2 (ore 15)

Il Genoa, che dopo il pareggio di Bologna è tredicesimo a quota 25, riceve la Lazio, settima con tredici lunghezze in più e in piena corsa per un posto in Europa.

Udinese – ChievoVerona 1 (ore 15)

L’Udinese, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino ed è quintultima con 19 punti. Dieci lunghezze in meno per il Chievo, fanalino di coda del torneo, che nel turno precedente ha perso in casa dalla Roma.

Inter – Sampdoria 1 (ore 18)

L’Inter, tornata al successo contro il Parma, ospita la Sampdoria, che deve immediatamente riscattare la sconfitta subita a sorpresa a Marassi contro il Frosinone. La squadra di Spalletti è terza con 43 punti, quella di Giampaolo a quota 33.

Napoli – Torino 1 (ore 20.30)

Il Napoli, dopo il pareggio ottenuto a Firenze è secondo con 52 punti, a -11 dalla capolista Juventus. Diciotto lunghezze in meno per il Torino, ottavo con 34 punti e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Udinese.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 febbraio 2019

Spal – Fiorentina under 2,5 (1,60)

Empoli – Sassuolo over 2,8 (1,80)

Genoa – Lazio 2 (2,30)

Udinese – ChievoVerona 1 (1,80)

Inter – Sampdoria 1 (1,58)

Napoli – Torino 1 (1,43)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 270 euro