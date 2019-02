Serie A, Juventus – Frosinone: le formazioni ufficiali

TORINO – Dalle 20:30 in campo Juventus e Frosinone per l’anticipo della 24ma giornata. Tradizione favorevole dei bianconeri contro le neo promosse. Sfogliando le statistiche vediamo che risale al maggio del 2013 l’ultima sconfitta, nell’occasione contro la Sampdoria. Nelle successive partite 28 successi e 6 pareggi. Uno di questi segni X proprio contro i ciociari nel settembre 2015, finì 1-1. Allegri inserisce dal primo minuto sia Chiellini che Bonucci probabilmente per testare meglio il loro stato di salute in vista della Champions League. Sulla fascia De Sciglio vince il ballottaggio con Spinazzola. Baroni cambia alcune pedine a centrocampo dando fiducia a Viviani e Molinaro, preferiti a Maiello e Beghetto.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Frosinone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Chiellini, Bonucci, De Sciglio; Khedira, Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Spinazzola, Caceres, Matuidi, Barzagli, Kean, Pjanic, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro, Ciofani, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Brighenti, Krajnc, Beghetto, Gori, Paganini, Sammarco, Valzania, Maiello, Pinamonti, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.

STADIO: Allianz Stadium

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA