Serie B, Palermo – Brescia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Palermo – Brescia valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B: calcio d’inizio alle ore 21:00.

PALERMO – Alle 21:00 avrà inizio il match tra Palermo e Brescia valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Da una parte ci sono i rosanero, reduci dalla vittoria esterna col Perugia e che in classifica occupan0 la seconda posizione con 41 punti. Dall’altra parte le Rondinelle, che stanno vivendo un periodo di forma strepitoso: nell’ultimo turno successo casalingo col Carpi per i lombardi che occupano il primo posto con 42 punti. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski; Puscas. All. Stellone

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Morosini. All. Corini