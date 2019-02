Spezia – Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Spezia – Verona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quinta giornata di ritorno di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LA SPEZIA – Domenica 17 febbraio alle ore 21 andrà in scena Spezia – Verona, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine ligure che viene dalla preziosa vittoria in casa del Cittadella ed in classifica occupa la sesta posizione con 34 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione veneta che è reduce dal pareggio casalingo contro il Crotone ed in classifica occupa la settima posizione con 33 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 17 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – La formazione di Marino dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lamanna in porta, pacchetto difensivo composto da De Col e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ligi e Crivello. A centrocampo Mora in cabina di regia con Ricci e Bartolomei mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Okereke, Galabinov e Bidaoui.

QUI VERONA – La squadra allenata da Grosso dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare: Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni e Vitale sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marrone e Bianchetti. A centrocampo Gustafson in cabina di regia con Munari e Zaccagni mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Lee, Di Carmine e Di Gaudio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spezia – Verona, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Spezia – Verona

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Crivello, Ligi, Augello; Bartolomei, Mora, Ricci; Galabinov, Okereke, Bidaoui. Allenatore: Marino

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Marrone, Bianchetti, Vitale; Munari, Gustafson, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio. Allenatore: Grosso

STADIO: Picco di La Spezia