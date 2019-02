Serie B, Spezia – Hellas Verona 1-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Spezia – Hellas Verona 1-2 il risultato finale, gli Scaligeri vincono in rimonta grazie ai gol di Zaccagni e Gustafson.

LA SPEZIA – Termina con il risultato di 1-2 il match tra Spezia ed Hellas Verona valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa con una splendida rovesciata di Mora, ma poco più tardi Zaccagni trova il pari con una sassata dalla distanza. La squadra di Grosso cresce col passare dei minuti e dopo circa un quarto d’ora della ripresa, Gustafson sigla il gol del vantaggio e del definitivo 1-2. Gli Scaligeri vincono, così, la loro prima partita in questo 2019 e conquistano il quinto posto in classifica alle spalle del Lecce.

Il tabellino del match

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei (72′ Crimi), Ricci (84′ Pierini), Mora; Okereke (59′ Gyasi), Galabinov, Bidaoui. Allenatore: Marino

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni (72′ Colombatto), Bianchetti, Marrone, Vitale; Gustafson, Dawidowicz, Zaccagni; Lee, Di Carmine (83′ Laribi), Di Gaudio (66′ Tupta). Allenatore: Grosso

Reti: 4′ Mora (S); 25′ Zaccagni, 61′ Gustafson (V)

Ammonizioni: Zaccagni, Faraoni, Tupta (V); Vignali (S)

Recupero: 0′ pt; 5′ st.

Stadio: Alberto Picco