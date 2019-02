Pagelle 24° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 5° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

ROMA – La quarta giornata del campionato di Serie A si apre con la vittoria della Juventus contro Frosinone: reti di Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Prosegue così la leadership incontrstata della squadra di Allegri, che ora si trova a +13 dal Napoli che non va oltre lo 0-0 contro il Torino.

Torna a vincere il Cagliari grazie alla doppietta di Pavoletti che ribalta il gol iniziale del Parma, realizzato da Kucka. Una doppietta di Piatek (sei volte a segno in cinque partite giocate con la maglia del Milan) consente alla squadra di Gattuso di avere la meglio sull’Atalanta: di Calhanoglu la terza rete, Freuler a segno per gli orobici.

Nel lunch match domenicale la Fiorentina va sotto di un gol con Petagna ma poi travolge la Spal con una rimonta firmata Edimilson, Veretout, Simeone e Gerson. In svantaggio grazie al gol di Badelj recupera anche il Genoa contro la Lazio: pareggia con Sanabria e vince allo scadere grazie alla rete messa a segno dal Capitano Criscito. Bene l’Empoli che batte 3-0 il Sassuolo: le marcature di Krunic, Acquah e Farias. Torna alla vittoria anche l’Udinese contro il Chievo, sempre più ultimo in classifica: decisivo il gol di Teodorczyc nei minuti finali del match. Inter – Sampdoria si decide nell’arco di cinque minuti: al gol di D’Ambrosio risponde il neo entrato Gabbiadini ma Nainggolan sigilla il risultato.

Manca ancora la Monday Night che vedrà contrapposte Roma e Bologna. I giallorossi provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Chievo e in classifica sono sesti con 38 punti. Venti lunghezze in meno per i felsinei, quartultimi e reduci dal pareggio casalingo contro il Genoa.

Dove e quando trovare le pagelle della ventiquattresima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 18 febbraio su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 19 febbraio 2019 ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

Venerdì 15 febbraio

20.30

Juventus – Frosinone (pagelle – tabellino)

Sabato 16 febbraio

18.00

Cagliari – Parma (pagelle – tabellino)

20.30

Atalanta – Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 17 febbraio

12.30

Spal – Fiorentina (pagelle – tabellino)

15.00

Empoli – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Genoa – Lazio (pagelle – tabellino)

Udinese – Chievo (pagelle – tabellino)

18.00

Inter – Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.30

Napoli – Torino (pagelle – tabellino)

Lunedì 19 febbraio

20.30

Roma – Bologna (pagelle – tabellino)