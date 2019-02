Napoli-Torino 0-0, il tabellino: pari a reti bianche al San Paolo

Il tabellino di Napoli-Torino 0-0 il risultato finale, tanti rimpianti per la formazione partenopea che scivola a tredici punti dalla Juventus.

NAPOLI – Nel match valevole per il posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A Napoli e Torino si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Tanti rimpianti per la compagine partenopea che, nel corso del match, ha sfiorato più volte la rete del vantaggio. Il palo di Insigne, nel secondo tempo, l’occasione più ghiotta per la squadra di Ancelotti che scivola a tredici punti dalla Juventus mentre il Torino sale in nona posizione con 35 punti.

Napoli-Torino 0-0: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Callejón (69′ Mertens), Allan, Fabián Ruiz (70′ Verdi), Zieliński; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon (55′ Meitè), Ansaldi (78′ Parigini), Ola Aina; Berenguer (63′ Baselli); Belotti. Allenatore: Mazzarri

RETI:

AMMONIZIONI: Rincon, Moretti, Ola Aina (T), Insigne, Koulibaly, Allan, Hysaj (N)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo