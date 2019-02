Napoli – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

NAPOLI – Domenica 17 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Napoli – Torino, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dall’agevole successo in casa dello Zurigo, nel match valido per i sedicesimi di Europa League. In campionato, invece, la squadra di Ancelotti viene dal pareggio contro la Fiorentina ed in classifica occupa il secondo posto con 52 punti. Dall’altra parte, invece, c’è il Torino che è reduce dall’importante successo casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la nona posizione con 34 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 17 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – La formazione partenopea dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle fasce mentre in attacco tandem offensivo composto da Milik e Insigne.

QUI TORINO – La compagine Granata dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Sirigu in porta, reparto arretrato formato da Izzo, Nkoulou e Moretti. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Baselli e Meite mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Aina e Ansaldi. In attacco coppia formata da Iago Falque e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Napoli – Torino, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Le probabili formazioni di Napoli – Torino

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Zieliński; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincón, Meïté, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

STADIO: San Paolo