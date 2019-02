Zurigo – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Zurigo – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ZURIGO – Giovedì 14 febbraio alle ore 21 andrà in scena Zurigo – Napoli, incontro valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la formazione svizzera che ha strappato il pass per il turno ed eliminazione diretta raggiungendo il secondo posto alle spalle del Bayer Leverkusen. In campionato i padroni di casa occupano il quarto posto. Dall’altra parte c’è la formazione di Ancelotti che, nell’ultima giornata di campionato, non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina ed in classifica occupa la seconda posizione con 11 punti di ritardo dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 14 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ZURIGO – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Brecher in porta, pacchetto difensivo composto da Dixon e Nef mentre nel mezzo Bangura e Maxso. A centrocampo Domgjoni e Kryzeiu in cabina di regia mentre davanti Khelifi, Marchesano e Kololli a supporto di Odey.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Ospina tra i pali, reparto arretrato formato da Malcuit e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Fabian Ruiz e Diawara in cabina di regia con Ounas e Zielinski sulle fasce mentre in attacco tandem offensivo composto da Insigne e Milik.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Zurigo – Napoli, valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League, sarà trasmesso su Sky, sui canali Sky Calcio 2 e Sky Sport 1, ma non in esclusiva. La partita sarà infatti fruibile anche in chiaro sul canale Tv8.

Le probabili formazioni di Zurigo – Napoli

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Dixon, Bangura, Maxso, Nef; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. Allenatore: Magnin

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Letzigrund