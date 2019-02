Fiorentina – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Sabato 9 febbraio alle ore 18 andrà in scena Fiorentina – Napoli, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dal pareggio in casa dell’Udinese ed in classifica occupa la nona posizione con 31 punti. Dall’altra parte c’è al compagine partenopea che è reduce dalla netta vittoria casalinga contro la Sampdoria ed in classifica occupa il secondo posto con 51 punti, -9 dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 9 febbraio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI FIORENTINA – La compagine guidata da Pioli dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Laurini e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pezzella e Ceccherini. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Fernandes e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Muriel.

QUI NAPOLI – La compagine partenopea dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Meret in porta, reparto arretrato formato da Malcuit e Mario Rui sulle corsie esterne mentre al centro Albiol e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz ed Allan in cabina di regia mentre sulle fasce spazio a Callejon e Zielinski. In attacco tandem offensivo formato da Insigne e Milik.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202, 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Artemio Franchi

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà sabato 9 febbraio sarà il confronto numero 161 tra le due compagini. Bilancio in equilibrio visto che sia la Fiorentina che il Napoli hanno vinto 56 volte mentre i pareggi sono 48.