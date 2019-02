Serie B, Brescia – Carpi 3-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Brescia – Carpi 3-1 il risultato finale, Donnarumma firma una doppietta e le Rondinelle consolidano la vetta.

BRESCIA – Termina con il risultato di 3-1 il match tra Brescia e Carpi valevole per la ventitreesima giornata di Serie B. Match che si mette subito in discesa per le Rondinelle con Donnarumma che sigla il vantaggio su rigore al 18esimo, ma cinque minuti più tardi Rolando rimette i conti in parità. La squadra di Corini, però, ha in mano il pallino del gioco e Donnarumma si trasforma in assistman, servendo perfettamente Ndoj che fredda Piscitelli. Il Carpi ha l’opportunità di pareggiare i conti, ma Alfonso neutralizza il penalty di Arrighini negli ultimi scampoli della prima frazione. Nel secondo tempo non cambia l’inerzia del match, la squadra di Castori fatica a rendersi pericoloso e Donnarumma mette il sigillo sul match al 91esimo, quando entra in area e sigla il suo ventunesimo gol in campionato firmando il definitivo 3-1.

Il tabellino del match

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj (71′ Dessena); Spalek (77′ Tremolada); Torregrossa (85′ Gastaldello), Donnarumma. All. Corini

CARPI (4-3-3): Piscitelli; Pachonik (50′ Mustacchio), Sabbione, Poli, Pezzi; Coulibaly, Vitale, Jelenic; Marsura (60′ Concas), Arrighini (73′ Cissé), Rolando. All. Castori

Reti: 18′ rig. Donnarumma, 37′ Ndoj, 90’+1′ Donnarumma (B); 22′ Rolando (C)

Ammonizioni: Marsura, Pezzi (C); Tonali (B)

Recupero: 2′ pt; 4′ st.

Stadio: Mario Rigamonti