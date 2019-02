Torino – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 10 febbraio alle ore 15 andrà in scena Torino – Udinese, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione Granata che viene dal pareggio in casa della SPAL ed in classifica occupa la nona posizione, in coabitazione con la Fiorentina, con 31 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che sono reduci dal pareggio contro la Fiorentina ed in classifica occupano il sedicesimo posto con 19 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 10 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI TORINO – La squadra piemontese dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Djidji e Moretti. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meité e Baselli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Aina ed Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Iago Falque e Belotti.

QUI UDINESE – La compagine friulana dovrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Musso in porta, pacchetto arretrato formato da De Maio, Eking e Nuytinck. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Behrami e Fofana mezze ali mentre sulle corsie esterne Larsen e D’Alessandro. In attacco tandem composto da De Paul e Okaka.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Torino – Udinese, valevole per la 23.ma giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali 253 del satellite e 384 del digitale. Inoltre per gli abbonati è possibile usufruire del servizio Sky go.

Le probabili formazioni di Torino – Udinese

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago, Belotti. Allenatore: Mazzarri

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Troost Ekong, Nuytinck; Larsen, Behrami, Mandragora, Fofana, D’Alessandro; De Paul, Okaka. Allenatore: Nicola

STADIO: Olimpico – Grande Torino

Statistiche e precedenti

Sono 111 i precedenti tra Torino ed Udinese nel massimo campionato italiano: netto vantaggio i friulani con 66 vittorie all’attivo, 24 i pareggi e 21 le vittorie granata. In vantaggio per quanto riguarda invece i gol segnati il Torino che conta 77 gol contro i 76 dell’Udinese.