Foggia – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Foggia – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell'incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B

FOGGIA – Domenica 10 febbraio alle ore 15 andrà in scena Foggia – Pescara, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione rossonera che viene dal pareggio di Palermo ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 19 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che stanno vivendo un momento negativo: nell’ultimo turno sconfitta pesante contro il Brescia per il Delfino che in classifica occupa il quarto posto con 34 punti.

La cronaca minuto per minuto

QUI FOGGIA – La formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Leali in porta, pacchetto difensivo composto da Martinelli, Ranieri e Billong. A centrocampo Agnelli e Greco in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Ngawa e Kragl. Davanti spazio al tridente offensivo composto da Galano, Iemmello e Busellato.

QUI PESCARA – Pillon dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Ciofani e Balzano sulle corsie esterne mentre nel mezzo Perrotta e Scognamiglio. A centrocampo Kanoute in cabina di regia con Melegoni e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Marras, Monachello e Mancuso.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Pescara, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Foggia – Pescara

FOGGIA (3-4-3): Leali; Martinelli, Ranieri, Billong; Ngawa, Agnelli, Greco, Kragl; Galano, Iemmello, Busellato. Allenatore: Padalino



PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Perrotta, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Kanoute, Melegoni; Marras, Mancuso, Monachello. Allenatore: Pillon

STADIO: Pino Zaccheria