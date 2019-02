Serie B, Foggia – Pescara: le formazioni ufficiali

FOGGIA – Dalle 15 in campo Foggia e Pescara per la 23ma giornata di campionato. Gara delicata per le due squadre che inseguono obiettivi di classifica differenti. Morale più alto per la squadra pugliese che nell’ultimo turno ha strappato un punto a Palermo. Voglia di un pronto riscatto per i biancazzurri chiamati a rispondere alla debacle casalinga dell’ultimo turno con il Brescia. Queste le parole di Padalino alla vigilia: “La nostra idea è quella di fare sempre la partita, di avere una identità specifica per portare a casa il risultato, poi possono cambiare gli accorgimenti che dipendono anche dall’avversario. La mentalità, però, non deve mai mutare”. Parlando del Pescara ha sottolineato le qualità dell’organico e anche se viene da un momento non molto favorevole mantiene un’identità ben definita. Dall’altra parte Pillon sprona il gruppo a una reazione importante dopo la partita con il Brescia: “Al di là dei moduli è importante metterci il cuore, lo spirito di rivalsa, entrare in campo con determinazione”. In campo Monachello e Mancuso le più grandi certezze. Andiamo a vedere gli undici che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Foggia – Pescara

FOGGIA (3-4-3): Leali; Martinelli, Ranieri, Billong; Loiacono, Deli, Greco, Kragl; Galano, Iemmello, Busellato. A disposizione: Sarri, Noppert, Agnelli, Cicerelli, Mazzeo. Marcucci, Boldor, Ingrosso, Matarese. Allenatore: Padalino



PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Melegoni; Marras, Mancuso, Monachello. A disposizione: Kastrati, Capone, Bellini, Pinto, Bettella, Bruno, Perrotta, Crecco, Antonucci, Del Sole, Kanouté, Sottil. Allenatore: Pillon

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA