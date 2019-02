SPAL-Fiorentina 1-4, il tabellino: successo in rimonta per la Viola

Il tabellino di SPAL-Fiorentina 1-4 il risultato finale, reti di Edimilson, Veretout, Simeone e Gerson per la Viola mentre agli estensi non basta Petagna.

FERRARA – Nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina vince 4-1 in casa della SPAL salendo in ottava posizione. Match ricco di emozioni con la formazione emiliana che passa in vantaggio con Petagna ma Edimilson, nel finale di primo tempo, pareggia i conti. Nella ripresa succede di tutto con la SPAL che torna in vantaggio con Valoti ma il VAR assegna il rigore alla Fiorentina con conseguente cancellazione del raddoppio estense. Veretout trasforma dagli undici metri e poco più tardi arrivano le reti di Simeone e Gerson a chiudere il match del Mazza.

SPAL-Fiorentina 1-4: il tabellino del match

SPAL (3-5-2): Viviano; Fares, Felipe (86′ Floccari), Cionek, Bonifazi, Kurtic, Valoti, Valdifiori (46′ Schiattarella), Lazzari (12′ Murgia), Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini (46′ Laurini), Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (72′ Simeone), Edimilson Fernandes (82′ Dabo), Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. Allenatore: Pioli

RETI: 36′ Petagna (S), 44′ Edimilson (F), 79′ Rig. Veretout (F), 80′ Simeone (F), 88′ Gerson (F)

AMMONITI: Edimilson, Veretout, Biraghi, Milenkovic (F), Fares, Cionek, Schiattarella (S)

ESPULSI:



RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo



STADIO: Paolo Mazza