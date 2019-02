SPAL – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

FERRARA – Domenica 17 febbraio alle ore 12.30 andrà in scena SPAL – Fiorentina, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parre c’è la formazione estense che, nell’ultimo turno, ha perso in rimonta contro l’Atalanta ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 22 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra toscana che è reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli ed in classifica occupa il decimo posto con 32 punti.

La presentazione del match

QUI SPAL – La formazione estense dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Viviano in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Valoti e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo formato da Petagna e Antenucci.

QUI FIORENTINA – La squadra Viola dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Lafont tra i pali, reparto difensivo composto da Milankovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre al centro Ceccherini e Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Fernandes mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Muriel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Fiorentina, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di SPAL – Fiorentina

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Pioli

STADIO: Paolo Mazza

Statistiche e precedenti

Sono 38 i precedenti tra SPAL e Fiorentina con la formazione toscana che ha trionfato per 16 volte contro le 8 della squadra estense, 14 i pareggi.