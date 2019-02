Serie A, Milan-Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli: incontro valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Milan ed Empoli nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Milan con il tridente offensivo composto da Castillejo, Piatek e Calhanoglu mentre l’Empoli risponde col 3-5-2 con Caputo e Farias a formare il tandem d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Silvestre, Dell’Orco, Veseli; Di Lorenzo, Acquah, Krunic, Bennacer, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini