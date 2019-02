I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla venticinquesima giornata del Campionato di Serie A

I pronostici calcio di domenica 24 febbraio riguardano sei gare della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Sampdoria – Cagliari 2 (ore 12.30)

La Sampdoria, dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter, cerca punti importanti in ottica Europa contro il Cagliari, che sabato scorso ha vinto in casa contro il Parma: la squadra di Giampaolo è decima con 33 punti, quella di Maran quattordicesima a quota 24.

Bologna – Juventus over 2,5 (ore 15)

La capolista Juventus vuole smaltire la delusione per la sconfitta subita in Champions League in casa del Bologna, che nel turno precedente ha perso sul campo della Roma e occupa la terzultima posizione a quota 18.

ChievoVerona – Genoa 2 (ore 15)

Il Genoa, che dopo la vittoria ottenuta nei minuti di recupero contro la Lazio è tredicesimo a quota 28, fa visita al Chievo, sempre più cenerentola del torneo e in situazione pressochè disperata.

Sassuolo – Spal 1 (ore 15)

Il Sassuolo, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli ed è undicesimo con 30 punti. Otto lunghezze in meno per la Spal, che nel turno precedente ha perso in casa dalla Fiorentina.

Parma – Napoli 2 (ore 18)

Il Parma,che proviene dalla sconfitta rimediata a Cagliari, ospita il Napoli, reduce dal pareggio casalingo contro il Torino, che ha aumentato il distacco dalla capolista Juventus (-11) e accorciato quello dall’Inter che lo insegue (+7).

Fiorentina – Inter under 2,5 (ore 20.30)

La Fiorentina, dopo l’1-4 di Ferrara, è ottava con 35 punti. Undici lunghezze in più per l’Inter, terza e reduce dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 febbraio 2019

Sampdoria – Cagliari 2 (2,30)

Bologna – Juventus over 2,5 (1,48)

ChievoVerona – Genoa 2 (2,30)

Sassuolo – Spal 1 (2,05)

Parma – Napoli 2 (1,48)

Fiorentina – Inter under 2,5 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 416 euro