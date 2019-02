Riflettori puntati sul Derby D’Inghilterra tra Manchester United-Liverpool che si svolgerà all’Old Trafford domenica alle 15.05, riposo per Chelsea e City

MANCHESTER – Ritorna in campo la Premier League dopo 12 giorni ed il via alla 27esima giornata lo daranno West Ham e Fulham che si sfideranno nell’anticipo del venerdì all’Olimpic Stadium. Occasionalmente l’anticipo del “friday night” sarà raddoppiato in quanto, in contemporanea alla sfida tutta londinese precedentemente citata, scenderanno in campo in terra gallese Cardiff e Watford. Impegno complicato per il Burnley che riceverà in casa il Tottenham impegnato nella rincorsa alle capolista Manchester City e Liverpool distanti solo 5 punti, con i citizens che hanno una partita in più.

Sfida nel cuore della classifica tra Bournemouth e Wolwerhampton che stazionano rispettivamente in undicesima e in settima posizione distanziate solamente da 6 punti. Il Newcastle ha un’ottima occasione di staccarsi prepotentemente dalla zona caldissima visto che, nel pomeriggio di sabato, riceverà al St. James Park l’Huddersfield Town che occupa l’ultima posizione in classifica con solamente 11 punti.

Sfida interessante al King Power Stadium: il Leicester, padrone di casa, avrà difronte il Crystal Palace che si trova a sole 5 lunghezze delle Foxes in 13 posizione. In caso di vittoria dei “glaziers” la squadra bianco-blu potrebbe ritrovarsi immischiata nella lotta salvezza. L’Arsenal potrebbe approfittare del turno di riposo del Chelsea per staccarsi dai blues e provare l’attacco al Manchester United. I “gunners” saranno impegnati all’Emirates contro il Southampton che occupa la terzultima posizione in classifica. Il Manchester United, precedentemente citato, sarà impegnato nel derby d’Inghilterra contro il Liverpool all’Old Trafford. Per i “reds”, allenati da Klopp, è ghiotta l’opportunità di sorpassare nuovamente il Manchester City.

Premier League 2018/2019 – La presentazione della 27.ma giornata

VENERDI 22 FEBBRAIO ORE 20.45

West Ham – Fulham

Cardiff – Watford

SABATO 23 FEBBRAIO

ORE 13.30

Burnley – Tottenham

ORE 16

Bournemouth – Wolwes

Newcastle – Huddersfield

ORE 18.30

Leicester – Crystal Palace

DOMENICA ORE 15.05

Arsenal – Southampton

Manchester United – Liverpool

CLASSIFICA: Manchester City, Liverpool 65; Tottenham 60; Man Utd 51; Arsenal, Chelsea 50; Wolverhampton* 38; Watford 37; Everton, West Ham, Bournemouth 33; Leicester 32; Crystal Palace, Brighton, Burnley 27; Cardiff 25; Newcastle*, Southampton 24; Fulham 17; Huddersfield 11.