Serie A 2018-2019, 25° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 6° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La venticinquesima giornata del Campionato di Serie A, la sesta del girone di ritorno, si articola tra il 22 e il 24 febbraio 2019. Sarà un turno con nove gare, e non dieci, in quanto Lazio – Udinese è stata rinviata a data da destinarsi per la concomitaza di Europa League, Coppa Italia e Sei Nazioni di Rugby.



Si comincia alle 20.30 di venerdì con Milan – Empoli. I rossoneri provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Atalanta e sono quarti in classifica con 42 punti. Ventun lunghezze in meno per i toscani, reduci dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo.

Sabato si giocano due partite. La prima è Torino – Atalanta, con calcio di inizio fissato per le ore 15 al fine di concedere qualche ora di riposo in più alla squadra di Gasperini che durante la settimana sarà impegnata nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. I granata, noni con 35 punti, sono reduci dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Napoli; gli orobici, dopo aver perso in casa contro il Milan, ripartono dalla sesta posizione con tre lunghezze in più. Alle 20.30 la Roma, quinta con 41 punti, fa visita al Frosinone, penultimo a quota 16.

Domenica si disputano tutte le altre gare. Nel lunch match la Sampdoria, dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter, cerca punti importanti in ottica Europa contro il Cagliari, che sabato scorso ha vinto in casa contro il Parma: la squadra di Giampaolo è decima con 33 punti, quella di Maran quattordicesima a quota 24. Alle ore 15 la capolista Juventus vuole smaltire la delusione per la sconfitta subita in Champions League in casa del Bologna, che nel turno precedente ha perso sul campo della Roma e occupa la terzultima posizione a quota 18. Il Genoa, che dopo la vittoria ottenuta nei minuti di recupero contro la Lazio è tredicesimo a quota 28, fa visita al Chievo, sempre più cenerentola del torneo e in situazione pressochè disperata. Derby emiliano tra il Sassuolo, undicesimo, e la Spal, sedicesima. Alle 18 il Parma,che proviene dalla sconfitta rimediata a Cagliari, ospita il Napoli, reduce dal pareggio casalingo contro il Torino, che ha aumentato il distacco dalla capolista Juventus (-11) e accorciato quello dall’Inter che lo insegue (+7). Chiude il programma il posticipo serale tra Fiorentina, che dopo l’1-4 di Ferrara, è ottava con 35 punti,e l’Inter, terza con undici lunghezze in più.

Calcio in tv:

Serie A, 6° giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Venerdì 22 febbraio

20:30

Milan – Empoli

Sabato 23 febbraio

15:00

Torino – Atalanta

20-30

Frosinone – Roma

Domenica 24 febbraio

12:30

Sampdoria – Cagliari

15.00

Sassuolo – Spal

Chievo – Genoa

Bologna – Juventus

18.00

Parma – Napoli

20.30

Fiorentina – Inter