Sassuolo – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

REGGIO EMILIA – Domenica 24 febbraio alle ore 15 si giocherà Sassuolo – SPAL, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dalla brutta sconfitta in casa dell’Empoli ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 30 punti. Non se la passa meglio la formazione estense che, nell’ultimo turno, ha perso in casa contro la Fiorentina ed in classifica occupa il sedicesimo posto con 22 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 24 febbraio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – La formazione nero-verde dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Lirola e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Magnani e Peluso. A centrocampo Sensi in cabina di regia con Locatelli e Duncan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Boga, Babacar e Djuricic.

QUI SPAL – La compagine estense dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Viviano tra i pali, pacchetto arretrato formato da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Murgia in cabina di regia con Missiroli e Valoti mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Kurtic e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Petagna e Antenucci.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Sassuolo – SPAL, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà possibile vederla su ogni dispositivo dotato dell’app dell’emittente.

Le probabili formazioni di Sassuolo – SPAL

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Boga, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Kurtic, Valoti, Missiroli, Murgia, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: Mapei Stadium