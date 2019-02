Coppa Italia, Lazio – Milan: pronostico e quote scommesse

Coppa Italia, Lazio – Milan: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 26 febbraio dalle ore 21. Per i bookmakers preferenza per i padroni di casa

Martedì 26 febbraio 2019 si gioca Lazio – Milan, incontro valevole per l’andata della semifinale della Coppa Italia. Calcio di inizio previsto per le ore 21. Il ritorno si disputerà il prossimo 24 aprile. Dopodichè, chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Fiorentina e Atalanta. I biancocelesti sono arrivati qui dopo aver eliminato Novara e Inter; i rossoneri Sampdoria e Napoli.



I bookmakers danno favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato da 2,55 a2,62. Il segno X, invece, è offerto da 3,25 a 3,40 mentre il segno 2 vale da 2,75 a 2,78.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,45 a 1,46, l’X/2 è offerto da 1,49 a 1,52 mentre l’1/2 vale da 1,32 a 1,34.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,88 a 1,90, l’Over 2,5 a 1,80 a 1,82. E credono anche che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,07 a 2,15, il goal da 1,62 a 1,67.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,80 a 6,00), seguito dall’1-0 (dato mediamente a 8,50) e dal 2-1 (da 9,00 a 9,70).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,10 a 4,40.