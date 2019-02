Chievo – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo Verona – Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

VERONA – Domenica 24 febbraio alle ore 15:00, presso lo stadio Bentegodi di Verona, si disputerà il match tra Chievo e Genoa valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i Clivensi, reduci dalla sconfitta di misura sul campo dell’Udinese e che occupano l’ultima posizione in classifica con dodici lunghezze di distanza dalla salvezza. La squadra di Di Carlo, inoltre, ha la peggior difesa del campionato con ben 48 gol subiti in 24 partite e l’unica vittoria risale al 29 dicembre contro il Frosinone. Dall’altra parte i liguri, che nell’ultimo turno hanno battuto la Lazio nei minuti finali grazie ai gol di Sanabria e Criscito. Il paraguaiano, arrivato per sostituire Krzysztof Piątek, si è ambientato benissimo ed ha già siglato tre gol in quattro presenze, tre da titolare.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 24 febbraio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – Di Carlo opterà per il consueto 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali e la linea difensiva composta da Schelotto, Bani, Barba e Jaroszysnki. Squalificato Depaoli, mentre Tomovic e Frey rimangono ai box. A centrocampo probabile conferma per Leris, Rigoni ed Hetemaj, ma Dioussé lotta per una maglia da titolare assieme al giovane francese. Sulla trequarti mancherà l’uomo chiave dei Clivensi, Emanuele Giaccherini, squalificato per somma d’ammonizioni. Al suo posto probabile l’inserimento di Kiyine, anche se non è da escludere l’esordio dal primo minuto per Lucas Piazon. In attacco spazio a Stepinski e ad uno tra Djordjevic e Meggiorini, col primo in vantaggio.

QUI GENOA – Pochi dubbi in casa Genoa, che dovrebbe presentarsi al Bentegodi con un modulo speculare agli avversari. In porta Radu, davanti a lui il pacchetto difensivo formato da Biraschi e Criscito sugli esterni, Romero e Zukanovic centrali. A centrocampo spazio a Lerager, Radovanovic e Rolon, Veloso dovrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti pronto Bessa, ma in caso di 4-3-3 lascerebbe il posto a Lazovic. Tandem d’attacco composto da Kouamé e Sanabria, entrambi sicuri di una maglia da titolare.

Dove vederla in TV e Streaming

Chievo – Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport (canale 253) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo tramite Smart Tv, smartphone, pc, console e tablet.

Le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Hetemaj, Rigoni, Leris/Diousse; Kiyine/Piazon; Stepinski, Djordjevic/Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

GENOA (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Bessa/Lazovic; Kouamé, Sanabria. Allenatore: Prandelli

Stadio: Bentegodi