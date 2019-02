Il posticipo di Serie A al Franchi tra le sfide più attese della giornata. I principali campionati europei in campo, in evidenza anche le sfide di Napoli e Juve

Domenica 24 febbraio è partita con la sfida di Superliga argentina tra Racing Club e Independiente. Successo esterno del Racing per 3-1: dopo appena 5 minuti un’autorete di Burdisso sblocca il match ma allo scadere di primo tempo arriva il pari di Gaibor. Nella ripresa ci pensano Lopez e Zaracho a cambiare le sorti del match. In Uruguay 5-0 rifilato dal Penarol sul Rampla Juniors mentre pirotecnico 5-3 tra Blooming e Real Potosi nel campionato boliviano. La mattinata si è aperta con l’A- League australiana che ha visto i pareggi rispettivamente 0-0 tra Newcastle Jets e Adelaide United e 1-1 tra WS Wanderers e Perth Glory. Nel campionato italiano Primavera netto successo della Juventus, 5-1 in casa del ChievoVerona mentre finisce senza reti la sfida tra Palermo e Roma. Tra i risultati invece ancora da seguire live troviamo ben 5 incontri di Serie A a partire da Sampdoria – Genoa delle 12.30 passando per Bologna – Juventus alle 15 cui risponde Parma – Napoli alle 18 e ancora grande attesa per la sfida serale tra Fiorentina e Inter. Ricordiamo che le gare di A e Livorno – Venezia per la serie cadetta si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca minuto per minuto. Si gioca un pò in tutta Europa con attenzione particolare alle squadre impegnate in Champions dalle due di Madrid passando alle protagoniste dei vari campionati in Inghilterra, Germania, Francia. Spazio adesso al programma del giorno con tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

