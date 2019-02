Serie A, Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: match valido per il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FIRENZE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Fiorentina ed Inter nel posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con Chiesa, Simeone e Gerson a comporre il tridente mentre l’Inter risponde col 4-2-3-1 con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Lautaro Martinez.

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 2 Laurini, 5 Ceccherini, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 26 E. Fernandes, 17 Veretout; 25 Chiesa, 9 Simeone, 8 Gerson A disposizione: 23 Terracciano, 33 Branocolini, 4 Milenkovic, 6 Norgaard, 10 Pjaca, 14 Dabo, 16 Hancko, 27 Graiciar, 29 Muriel Allenatore: Stefano Pioli

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro A disposizione: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 21 Cedric, 23 Miranda, 87 Candreva Allenatore: Luciano Spalletti