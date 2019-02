Parma – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

PARMA – Domenica 24 febbraio alle ore 18 si giocherà Parma – Napoli, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dalla sconfitta col Cagliari ed in classifica occupa la dodicesima posizione con 29 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Ancelotti che è reduce dalla vittoria contro lo Zurigo che l’ha proiettata agli ottavi di finale di Europa League. In campionato i partenopei vengono da due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Torino ed in classifica occupano la seconda posizione con 53 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 24 febbraio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Iacoponi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bastoni e Bruno Alves. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre in attacco tridente composto da Biabiany, Inglese e Gervinho.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Ghoulam sulle fasce mentre nel mezzo Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Fabian Ruiz e Allan in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tandem composto da Mertens e Milik.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Parma – Napoli, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A: gli abbonati a Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Parma – Napoli

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Štulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Zieliński; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

STADIO: Ennio Tardini