Serie A, Parma – Napoli 0-4: il tabellino del match

Il tabellino del match Parma – Napoli 0-4 il risultato finale, gli azzurri calano il poker al Tardini.

PARMA – Termina con il risultato di 0-4 il match tra Parma e Napoli valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera con il match tra Fiorentina e Inter ed in attesa del recupero di Lazio – Udinese. Tutto facile per la squadra di Ancelotti, che cala il poker e mantiene l’Inter a distanza di sicurezza: a segno due volte Milik, che sale a quota 14 gol in campionato, Zielinski ed Ounas.

Il tabellino del match

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Kucka, Machin (53′ Siligardi); Biabiany (83′ Gazzola), Inglese, Gervinho (78′ Schiappacasse). A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Gazzola, Dezi, Diakhate, Barillà, Davordzie, Schiappacasse, Sprocati, Siligardi. All. D’Aversa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic (46′ Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (75′ Verdi); Mertens, Milik (80′ Ounas). A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Chiriches, Diawara, Verdi, Ounas. All. Ancelotti

Reti: 19′ Zielinski, 36′ Milik, 73′ Milik, 82′ Ounas (N)

Ammonizioni: Rigoni (P); Milik (N)

Espulsioni:

Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Stadio: Tardini