Sampdoria – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12:30

GENOVA – Domenica 24 febbraio alle ore 12:30, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà il match tra Sampdoria e Cagliari valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i blucerchiati, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti dall’Inter per 2-1 e in classifica occupano la decima posizione con 33 punti, cinque in meno dall’Europa. Dall’altra parte il Cagliari, reduce dalla vittoria sul Parma grazie alla doppietta di Pavoletti. La squadra di Maran è salita così a quota 24 punti, sei in più rispetto alla zona rossa.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 24 febbraio alle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – La squadra blucerchiata scenderà in campo col solito 4-3-1-2. Audero tra i pali, davanti a lui la linea difensiva composta da Bereszynski, Andersen, Colley e Murru. Tonelli, infatti, ha svolto anche oggi delle sedute personalizzate e non ci sarà contro il Cagliari. A centrocampo spazio a Praet, Ekdal e Jankto, quest’ultimo sostituirà lo squalificato Linetty. Sulla trequarti ancora out Ramirez, al suo posto pronto Saponara alle spalle del tandem d’attacco composto da Quagliarella e da uno fra Defrel e Gabbiadini.

QUI CAGLIARI – Tante assenze per Maran, che dovrà rinunciare a Joao Pedro, squalificato, e agli infortunati Castro, Klavan, Thereau, Birsa, Romagna e Cerri, con Despodov in dubbio a causa di una leggera lombalgia. Recuperato Faragò, ma partirà dalla panchina. Si va verso un inedito 4-3-2-1 con Cragno tra i pali e la difesa composta da Srna, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini. A centrocampo pronti Padoin, Deiola ed uno tra Cigarini e Bradaric. Sulla trequarti, invece, agiranno Ionita e Barella in supporto dell’unica punta che sarà Pavoletti.

Dove vederla in TV e Streaming

Sampdoria – Cagliari sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite Smart Tv, smartphone, pc, console e tablet.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel/Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini/Bradaric, Padoin; Ionita, Barella; Pavoletti. Allenatore: Maran

Stadio: Luigi Ferraris, “Marassi”.