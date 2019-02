Fiorentina – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FIRENZE – Domenica 24 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Fiorentina – Inter, incontro valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dalla vittoria esterna contro la SPAL ed in classifica occupa l’ottava posizione con 35 punti. Dall’altra parte c’è la squadra nerazzurra che viene dal successo contro il Rapid Vienna che le ha permesso di accedere agli ottavi di Europa League. Buon momento di forma per la squadra di Spalletti che, in campionato, viene dalla vittoria contro la Sampdoria ed in classifica occupa il terzo posto con 46 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 24 febbraio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vitor Hugo e Ceccherini. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Fernandes mezze ali mentre in attacco tridente composto da Chiesa, Simeone e Muriel.

QUI INTER – La squadra nerazzurra dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Handanovic tra i pali, reparto difensivo formato da D’Ambrosio e Dalbert sulle corsie esterne mentre nel mezzo Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Nainggolan e Joao Mario mezze ali mentre davanti spazio al trio formato da Politano, Lautaro e Perisic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Inter, valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, verrò trasmesso in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Inter

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Chiesa, Muriel. Allenatore: Pioli.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Brozovic, Nainggolan, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Perisic. Allenatore: Spalletti.

STADIO: Artemio Franchi