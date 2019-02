Fiorentina-Inter 3-3, il tabellino: finale incredibile al Franchi

Il tabellino di Fiorentina-Inter 3-3 il risultato finale, termina senza vincitori e vinti il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

FIRENZE – Nel match valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A Fiorentina ed Inter pareggiano 3-3. Match spettacolare con i padroni di casa che passano subito in vantaggio con Simeone ma i nerazzurri ribaltano tutto con Vecino, Politano e Perisic. Non è finita qui perché la Fiorentina torna in partita con un gol pazzesco di Muriel e, all’undicesimo minuto di recupero, pareggia con un calcio di rigore molto dubbio di Veretout. Con questo pareggio l’Inter resta in terza posizione con 47 punti mentre i toscani restano in decima posizione.

Fiorentina-Inter 3-3: il tabellino del match

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 2 Laurini (79′ Dabo), 5 Ceccherini, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi (57′ Pjaca), 26 E. Fernandes, 17 Veretout; 25 Chiesa, 9 Simeone (57′ Muriel), 8 Gerson A disposizione: 23 Terracciano, 33 Branocolini, 4 Milenkovic, 6 Norgaard, 10 Pjaca, 14 Dabo, 16 Hancko, 27 Graiciar, 29 Muriel Allenatore: Stefano Pioli

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert (64′ Asamoah); 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano (77′ Candreva), 14 Nainggolan (89′ Borja Valero), 44 Perisic; 10 Lautaro A disposizione: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 21 Cedric, 23 Miranda, 87 Candreva Allenatore: Luciano Spalletti

RETI: 1′ Simeone (F), 6′ Vecino (I), 40′ Politano (I), 53′ Rig. Perisic (I), 74′ Muriel (F), 101′ Rig. Veretout (F)

AMMONIZIONI: Nainggolan, Skriniar, Politano, Perisic (I), Lafont, Dabo (F)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi