Atalanta – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

BERGAMO – Sabato 16 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Atalanta – Milan, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Sfida che si preannuncia elettrizzante visto che le due compagini stanno attraversando un momento di forma importante. Da una parte c’è la squadra nerazzurra che viene dal successo in rimonta con la SPAL ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Roma e Lazio, con 38 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i rossoneri che sono reduci dalla convincente vittoria casalinga contro il Cagliari ed in classifica occupano il quarto posto con 39 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 16 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – La compagine orobica dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

QUI MILAN – La formazione rossonera dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Musacchio. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessie e Paquetà mezze ali mentre in attacco tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Milan, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Atalanta – Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia

Statistiche e precedenti

Atalanta e Milan si sono incontrate per 130 volte con il bilancio che recita: 25 vittorie della Dea, 45 pareggi e 60 successi del Diavolo. Considerando solo le gare giocate a Bergamo, il bilancio è comunque a favore alla compagine rossonera per 26 trionfi a 15