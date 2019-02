Milan – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Domenica 10 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Milan – Cagliari, incontro valevole per il posticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione rossonera che viene dal pareggio in casa della Roma ed in classifica occupa la quinta posizione con 36 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine sarda che è reduce dal k.o. casalingo contro l’Atalanta ed in classifica occupa il quindicesimo posto con 21 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 10 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI MILAN – La formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Musacchio. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu.

QUI CAGLIARI – La squadra sarda dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Cragno in porta, reparto arretrato formato da Srna e Padoin sulle fasce mentre nel mezzo Pisacane e Ceppitelli. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Deiola e Barella mezze ali mentre davanti Ionita a supporto del tandem d’attacco composto da Joao Pedro e Pavoletti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere alla gara anche tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Milan – Cagliari

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

STADIO: San Siro

Statistiche e precedenti

I precedenti tra Milan e Cagliari, nel massimo campionato italiano, sono 81: 45 vittorie rossonere, 27 pareggi e 9 successi sardi. Considerando solo le gare giocate a San Siro, il bilancio è ancor più a favore ai padroni di casa con 27 trionfi a 4.