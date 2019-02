Serie A – Hateboer stende il Cagliari: trionfa l’Atalanta 0-1

La formazione bergamasca sbanca la Sardegna Arena grazie ad un gol di Hateboer e sale in quinta posizione in classifica.

CAGLIARI – Nel match valido per il posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta espugna la Sardegna Arena battendo il Cagliari 1-0. A decidere il match è una rete di Hateboer nei primi minuti della seconda frazione di gioco. Successo di fondamentale importanza per la compagine orobica che aggancia Lazio e Roma, in quinta posizione, con 35 punti mentre i sardi scendono in quattordicesima posizione con 21.

Il racconto del match

RISULTATO FINALE: CAGLIARI-ATALANTA 0-1 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 92' Quattro minuti di recupero. 90' Cagliari ad un passo dal pareggio con Deiola che si inscerisce con i tempi giusti ma la sua conclusione centra la traversa. 87' Cagliari che giocherà questo finale in dieci uomini, problemi per Thereau. 85' Bergamaschi che stanno controllando senza troppi patemi il vantaggio. 83' Ospiti che in caso di successo aggancerebbero Roma e Lazio in quinta posizione con 35 punti. 80' Seicento secondi più recupero alla fine dell'incontro, Atalanta sempre avanti grazie ad Hateboer. 78' Si fa vedere il Cagliari con Deiola che ci prova dalla lunga distanza ma non inquadra la porta. 76' Cambio nel Cagliari con Pellegrini che prende il posto di Padoin. 75' Un quarto d'ora più recupero alla fine del match. 73' Qualche mugugno da parte del pubblico di fede cagliaritana, tra poco altri cambi. 71' Oltre il gol poche emozioni alla Sardegna Arena, padroni di casa che non riescono a rendersi pericolosi. 69' Metà della seconda frazione di gioco, Atalanta sempre in vantaggio grazie al gol di Hateboer. 66' Cambio nel Cagliari con Thereau che prende il posto di Cigarini. 65' Dopo il consulto col VAR Valeri decide di annullare definitivamente la rete, si riprende col Cagliari in possesso. 64' Atalanta che va in gol con Freuler ma l'arbitro annula per fuorigioco. 62' Cambio nell'Atalanta con Ilicic che prende il posto di Gomez. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara alla Sardegna Arena. 58' Maran sta pensando a qualche cambio per vivacizzare la manovra della sua squadra. 56' Cagliari ad un passo dal pareggio con Pavoletti che, servito splendidamente da Joao Pedro, devia verso la porta mandando a lato di nulla. 55' Primi dieci minuti di questo secondo tempo con la formazione bergamasca che è avanti grazie al gol di Hateboer. 53' Cagliari che adesso dovrà cambiare atteggiamento, fin qui mai pericolosa la formazione sarda. 51' Passa in vantaggio l'Atalanta con Hateboer che, su cross di Castagne, stacca di testa e insacca, 0-1. 50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! HATEBOER! 48' Vedremo se questa seconda frazione ci regalerà emozioni degne di tal nome. 46' Ricomincia il secondo tempo di Cagliari-Atalanta. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 46' Due minuti di recupero. 44' Ultimi spiccioli di questa prima frazione. 41' Nuova chance per l'Atalanta con Gomez che impegna Cragno direttamente da calcio piazzato. 39' Si fa vedere la Dea con Djimsiti che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa non trovando lo specchio. 37' Si è affievolita anche la spinta dell'Atalanta che, in questo primo tempo, ha tenuto il più pallone senza trovare il varco giusto. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione di un brutto primo tempo. 32' Atalanta che occupa l'ottava posizione in classifica con 32 punti mentre il Cagliari è quindicesima con 21. 30' Prima mezz'ora di partita che è andata via: fino a questo momento un cambio nel Cagliari ed un'occasione per l'Atalanta. Ritmi non trascendentali. 28' Match che vive di fiammate, fin qui una emozione da raccomtare. 26' Buon momento per la formazione di Gasperini che poco fa è andata vicinissima al gol, Cagliari che fa fatica ad uscire. 24' Atalanta ad un passo dal vantaggio con Toloi che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa ma Cragno salva con un miracolo. 23' Metà del primo tempo, Atalanta che prova ad aumentare i ritmi. 21' Tante interruzioni in questi primi minuti di gioco, qualità non proprio eccelsa ed occasioni nulle. 19' Il canovaccio tattico del match è chiaro con i nerazzurri che fanno la partita mentre i padroni di casa aspettano nella propria metà campo. 17' Gara molto tattica, ci sono pochi spazi a disposizione per entrambe le compagini. 15' Cambio che si concretizza in questo momento: in campo Joao Pedro per Birsa. 13' Tra poco dovrebbe esserci il primo cambio del match perché Birsa non sembra farcela, sta intensificando il riscaldamento Joao Pedro. 12' Primi dieci minuti di gara che sono andati via, sempre 0-0 tra Cagliari e Atalanta. Match che deve ancora decollare. 10' Ospiti pericolosi con Gomez che scambia con Toloi e calcia dal limite ma Cragno blocca senza problemi. 7' Atalanta che prova a prendere subito in mano il pallino del gioco, si lotta molto a centrocampo. 5' I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa del Sassuolo mentre la formazione orobica viene dalla grande vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. 3' Ritmi ancora bassi alla Sardegna Arena, le due compagini si stanno studiando. 1' PARTITI! E' cominciata Cagliari-Atalanta! 20.57 Le squadre stanno entrando in campo in questo momento, tra poco si comincia! 20.48 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.13 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per il Cagliari con Birsa alle spalle di Pavoletti mentre l'Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Pasalic alle spalle del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata. 20.04 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del match. 20.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Cagliari-Atalanta, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Romagna; Faragò, Ionita, Cigarini (65' Thereau), Deiola, Padoin (74' Pellegrini); Birsa (14' Joao Pedro); Pavoletti. Allenatore: Maran ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Pasalic; Gomez (61' Ilicic), Zapata. Allenatore: Gasperini RETI: 50' Hateboer (A) AMMONIZIONI: Pasalic (A) ESPULSIONI: RECUPERO: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: Sardegna Arena

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione sarda che viene dalla brutta sconfitta in casa del Sassuolo ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 21 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli orobici che hanno staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus 3-0. In campionato la squadra nerazzurra viene dal clamoroso pareggio contro la Roma ed in classifica occupa il settimo posto con 32 punti.

QUI CAGLIARI – La formazione sarda dovrebbe scendere in campo col 4-3-2-1 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Srna e Padoin sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Ceppitelli. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Ionita e Faragò mezze ali mentre davanti Birsa e Joao Pedro a supporto di Pavoletti.

QUI ATALANTA – La formazione bergamasca dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre davanti Pasalic alle spalle del tandem offensivo formato da Gomez e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale). Inoltre, per chi possiede un abbonamento l’incontro sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Atalanta

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Pellegrini, Deiola, Lella, Théréau. Despodov. Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez, Zapata. A disposizione: Gollini; Rossi, Masiello, Reca, Gosens, Piccoli, Djimsiti, Pessina, Kulusevski, Ilicic, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini

STADIO: Sardegna Arena