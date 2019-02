Serie A – Zaniolo risponde a Piatek: all’Olimpico termina 1-1

Roma e Milan non si fanno male nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A: il Milan passa in vantaggio con Piatek, ma Zaniolo riacciuffa il pareggio.

ROMA – Termina con il risultato di 1-1 il big match della ventiduesima giornata di Serie A che ha messo di fronte Roma e Milan all’Olimpico. I giallorossi partono forti sin dai primi minuti, ma a sbloccare il match è la squadra di Gattuso con il quattordicesimo gol in campionato di Krzysztof Piątek, che sfrutta al meglio l’assist di Paquetà e trafigge Olsen con la complicità di Fazio. La Roma attacca e mette in apprensione gli avversari, che in un paio di occasioni si salvano grazie ad un Donnarumma monumentale. In avvio di secondo tempo, però, arriva il pareggio: Karsdorp crossa in mezzo, Schick prolunga di tacco e Musacchio combina un pasticcio. Il difensore argentino devia la sfera verso Donnarumma, che risponde ancora presente ma non può nulla sul conseguente tap-in di Zaniolo, che sigla il definitivo 1-1.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ROMA - MILAN 1-1 SECONDO TEMPO 90'+4' Triplice fischio! 90'+3' Ammonito Calabria. 90' Assegnati tre minuti di recupero. 90' Milan vicino al vantaggio! Sventagliata di Castillejo per Laxalt, che rientra sul destro e calcia al volo! Para Olsen! 89' Spinge ancora il Milan. Cross di Bakayoko per Cutrone, che la spizza di testa ma senza impensierire Olsen. 87' Doppio cambio per Gattuso. Entrano Cutrone e Suso, escono Piatek e Laxalt. 86' Terzo ed ultimo cambio per la Roma. Esce Karsdorp, entra Santon. 83' Pellegrini rischia il rosso! Fallo tattico del centrocampista giallorosso, già ammonito, che viene graziato dall'arbitro. 82' Palo di Pellegrini!! Cross di Kolarov per l'incornata di Pellegrini, fermata solo dal palo con Donnarumma battuto! 81' Esce Schick, entra Kluivert. 81' Ora è il Milan a gestire il possesso palla. 80' Si appresta ad entrare anche Justin Kluivert. 77' Ecco il cambio. Esce Paquetà, entra Castillejo. 76' Pronto ad entrare Samu Castillejo nel Milan. 75' Ritmi ancora altissimi arrivati alla mezz'ora del secondo tempo. 72' Cartellino giallo per Kessie. 71' Miracolo di Donnarumma!! Sugli sviluppi di un corner Dzeko salta più in alto di tutti e incorna, ma Donnarumma è ancora mostruoso! 68' Pressing altissimo del Milan, la Roma fatica ad uscire palla a terra. 65' Primo cambio nella Roma. Esce Florenzi, entra El Shaarawy. 63' Cartellino giallo per Pellegrini. 62' Suso si mette in proprio e calcia dai trenta metri, nessun problema per Olsen. 57' Paquetà imbuca per Piatek con un bel tocco, ma il polacco sbaglia il controllo. 54' Dopo un silent check il direttore di gara fa proseguire. 53' I rossoneri reclamano un calcio di rigore! Suso punta Kolarov, che lo spinge con le braccia. Ammonito per proteste Paquetà. 52' Giropalla della Roma, il Milan attende nella propria metà campo. 47' Pareggia la Roma dopo trenta secondi! Cross di Karsdorp prolungato con un tacco delizioso di Schick. Musacchio interviene in spaccata e devia il pallone verso Donnarumma, che salva ancora i suoi. Sulla ribattuta, però, non può nulla sul tap in a botta sicura di Zaniolo. 46' ZANIOLO!! PAREGGIA SUBITO LA ROMA!! 46' Si riparte! Nessun cambio nel corso dell'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione. PRIMO TEMPO 45'+1' Fine primo tempo. 45' Un minuto di recupero. 44' Doppio miracolo clamoroso di Donnarumma! Cross di Florenzi per Schick, che spizza con la testa verso l'angolino, ma Donnarumma con un gran colpo di reni riesce ad evitare il gol! Sulla ribattuta la sfera arriva a Dzeko, che calcia a botta sicura trovando ancora la risposta incredibile del portiere rossonero!! 41' Florenzi se lo divora, ma era in fuorigioco! Dzeko fa da sponda per Florenzi, che tutto solo davanti a Donnarumma manda a lato. Per sua fortuna, però, era partito in posizione irregolare. 39' Ammonito anche Suso. 35' Roma vicina al pareggio!! Zaniolo riceve in area e scarica il mancino, Donnarumma risponde presente! 33' Dzeko si infila alle spalle dei difensori, poi crossa in mezzo ma Romagnoli si rifugia in angolo. 28' Proteste della Roma per un presento fallo di Paquetà su Pellegrini, per il direttore di gara il gol è regolare. 27' Paquetà ruba palla a Pellegrini, poi crossa in mezzo per Piatek che anticipa Fazio e deposita in rete!! 26' PIATEK! MILAN IN VANTAGGIO! 23' Zaniolo ruba una palla sanguinosa a Bakayoko, ma con un fallo secondo il direttore di gara. 21' Ammonito anche Zaniolo. Giallo forse eccessivo per il centrocampista della Roma. 20' Musacchio sta soffrendo terribilmente Dzeko, buon avvio del centravanti bosniaco. 18' Primo cartellino giallo per del match. Punito Manolas che, dopo un errore in disimpegno, ha dovuto fermare Kessie con un fallo tattico. 16' Dzeko pericoloso! Pellegrini imbuca per il bosniaco, che salta Musacchio e calcia in porta, para Donnarumma! 15' Ritmi leggermente calati dopo un avvio a mille dei giallorossi. 11' Reazione del Milan con lo spunto di Paquetà, il brasiliano fugge sulla fascia sinistra e crossa in mezzo per Piatek, che viene anticipato da Fazio. 9' Giropalla della Roma, che ha iniziato molto meglio rispetto agli avversari. 6' Roma vicina al vantaggio! Dzeko sguscia via a Musacchio, poi crossa sul secondo palo per l'inserimento di Pellegrini, che calcia al volo trovando l'intervento provvidenziale di Rodriguez! 5' Quello della Roma sembra un 4-3-3 con Zaniolo e Pellegrini che agiscono da mezz'ali. 3' Va direttamente in porta Pellegrini, Bakayoko sfiora quel tanto che basta per mandarla in angolo! 2' Florenzi guadagna subito un buon calcio di punizione in zona offensiva. 1' Si parte!! È iniziata Roma-Milan! 20.20 Per quanto concerne il capitolo formazioni, Di Francesco torna a dare fiducia alla coppia Dzeko-Schick, da capire se i due agiranno in tandem o se il ceco si sposterà sulla fascia destra. Squalificati Nzonzi e Cristante, in mediana torna De Rossi assieme a Pellegrini. Dall'altra parte Gattuso si affida al "Pistolero" Piatek, in gran forma dopo la splendida doppietta in Coppa Italia contro il Napoli, ai suoi lati ci saranno Suso e Calhanoglu. 20.10 Match di vitale importanza per entrambe le squadre, che con una vittoria si avvicinerebbero all'Inter, sconfitta a San Siro dal Bologna. I nerazzurri hanno cinque punti di vantaggio sul Milan e sei sulla Roma. 20.00 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Roma - Milan, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

La presentazione del match

QUI ROMA – La formazione capitolina dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Santon e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi e Pellegrini in cabina di regia mentre davanti Florenzi, Zaniolo ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

QUI MILAN – Pochi dubbi per Gattuso che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 sul satellite, 382 o 112 sul digitale), Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale) e Sky Sport (251 sul satellite, 384 o 114 sul digitale). Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche il servizio in streaming attraverso la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Milan

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, L. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Marcano, Coric, Pastore, Riccardi, Cangiano,Schick, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A.Donnarumm, Plizzari, Abate, Calabria, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.

STADIO: Olimpico

Statistiche e precedenti

Sono 182 i precedenti tra Roma e Milan: bilancio ampiamente a favore dei rossoneri che hanno trionfati per 78 volte contro le 49 dei capitolini.