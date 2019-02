Serie A, Milan – Cagliari: le formazioni ufficiali

Dalle 20:30 la sfida tra Milan e Cagliari chiude il quadro della 23ma giornata. Gattuso non modifica l’assetto delle ultime giornate e ripropone nel 4-3-3 Suso e Calhanoglu con Piatek. Maran da fiducia a Pellegrini come esterno mentre in avanti torna Joao Pedro che sarà di supporto a Pavoletti. Uno schema che dovrebbe prevedere le due punte con Ionita nel ruolo di trequartista.

Le formazioni ufficiali di Milan – Cagliari

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Bertolacci, Biglia, Mauri, Laxalt, Castillejo, Montolivo, Cutrone, Borini. Allenatore: Gattuso

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Padoin, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Lykogiannis, Romagna, Bradaric, Cigarini, Deiola, Cerri, Despodov, Doratiotto. Allenatore: Maran

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA